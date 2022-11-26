Франція - Данія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Збірна Франції зіграє проти збірної Данії у матчі 2-го туру чемпіонату світу-2022. Поєдинок відбудеться у межах групи D у суботу, 26 листопада. Початок о 18:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку - на медіасервісі Мегого, регіональних каналах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт. Усе про трансляції ЧС-2022 - ТУТ. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті.

Група D

М Команда І В Н П Г О 1 Франція 1 1 0 0 4-1 3 2 Туніс 1 0 1 0 0-0 1 3 Данія 1 0 1 0 0-0 1 4 Австралія 1 0 0 1 1-4 0

1-й тур

22 листопада | 15:00 | Данія - Туніс | 0:0

22 листопада | 21:00 | Франція - Австралія | 4:1

2-й тур

26 листопада | 12:00 | Туніс - Австралія

26 листопада | 18:00 | Франція - Данія

3-й тур