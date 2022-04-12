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Реал Мадрид - Челсі - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів

Сьогодні 16:06 2454 0
Реал Мадрид - Челсі - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів
#Ліга чемпіонів, #Реал Мадрид, #Челсі

Джерело - Чемпіон.

Лондонський Челсі зіграє проти мадридського Реала в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок відбудеться у вівторок, 12 квітня, на стадіоні Сантьяго Бернабеу. Початок о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція у медіасервісі Мегого. Також онлайн матч наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині незадовго до старту гри.

Перший матч завершився з рахунком 3:1 на користь Реала.

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