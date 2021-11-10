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Чому б я не поставив на Шеву і Дженоа

Сьогодні 14:08 Harry BettMan 181 0
BettMan не радить робити ставки на події, результату яких треба дуже довго чекати
Чому б я не поставив на Шеву і Дженоа
#Школа беттінгу, #BettMan, #Андрій Шевченко, #Шева, #Дженоа

З вами BettMan і сьогодні на моєму радарі Андрій Шевченко із своїм новим клубом. Переглядаючи каперські телеграм-канали натрапив на цікаву інформацію і хотів би її прокоментувати своїм читачам. Прокоментую чисто заради приколу, але в основному аби порадити не втрачати такий дорогоцінний ресурс, як час, на подібні букмекерські лінії.

Маю ось такий скрін:

А тепер, власне, розповім, що не так із подібними лініями.

По-перше, якщо ви поставите гроші прямо зараз, то у разі шаленого поросячого фарту, ви зможете отримати їх назад дуже не скоро. З усіх перерахованих варіантів найближчий має трапитись цієї зими і стосується питання потенційного підписання клубом українського футболіста. Якщо ви футбольний агент, ваше прізвище, наприклад, Шаблій, і ви вже ведете перемовини з Шевченком аби втюхати когось з українців - сміливо ставте великі гроші на коефіцієнт - 5 :-) В усіх інших випадках - просто ігноруйте цю фігню :-)

Ну і найтупіше, з огляду на час, ставити на подію, яка має трапитись аж влітку 2025 року. За цей час на Землю може впасти якийсь астероїд, від удару підніметься великий об'єм попелу, закриє сонце і всі букмекерські контори вимруть, як динозаври колись у давнину :-) І ви не отримаєте свій виграш. А якщо астероїд все ж таки омине Землю, то за 3,5 роки можна встигнути обернути свій банкрол безліч разів.

Фактор другий. Коли ви ставите на певний футбольний матч, ви і без того враховуєте багато критеріїв, аби перемогти. І ви оцінюєте подію, в якій 22 гравці основних складів + десятеро гравців (приблизно), що вийдуть на заміни, будуть мати змогу вплинути на результат. А ще є три рефері на полі, арбітри VAR - у яких ступінь впливу деколи більша за всіх гравців на полі, разом із тренерами. Кожна людина - це коефіцієнт впливу на остаточний результат. І на один окремий результат у підсумку впливають приблизно 40 людей.

І от тепер уявімо, що ми ставимо на те, що Дженоа за підсумками сезону потрапить до єврокубків. Ви уявляєте собі, яка кількість обставин має скластися, аби команда, яка зараз на межі зони вильоту з Серії А, спромоглася досягти такого крутого результату? Відповім: мають вдало скластися аж 260 матчів (26 турів по 10 матчів). А до тих 40 людей, які впливають на один конкретний матч, на великій часовій відстані додається ще купа факторів у вигляді:

  • селекційних департаментів клубів, які можуть провести чи зарубити якийсь вдалий/невдалий трансфер,

  • поганий настрій президентів клубів, які можуть звільнити тренера після чергової поразки чи просто піднявшись вранці з ліжка не з тієї ноги;

  • травми гравців, які можуть статися як у чемпіонаті, так і в єврокубках;

  • дружина народила гравцю дитину, чим підняла його мотивацію;

  • дружина зрадила гравця, довівши його до депресії;

  • Шева замутив із ведучою DAZN Italia, чим спричинив скандал у ЗМІ і розлучився із Пазік (фантазую :-) )

Тобто кількість обставин, що впливає на вашу ставку, прагне наблизитись до нескінченності. І тому такі букмекерські лінії я називаю ТУПИМИ й іду повз них посміхаючись, і концентруючись на тих ставках, що можуть принести гроші і задоволення right here and right now :-)

P.S. а Шеві бажаю успіхів: у футболі й у сімейному житті :-)

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