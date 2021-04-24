Колос - Ворскла: онлайн-трансляція матчу 23 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Ковалівський Колос приймає полтавську Ворсклу в 23 турі Української Прем'єр-ліги. Матч відбудеться в суботу, 24 квітня, о 17:00.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 2. Також онлайн матч Колос - Ворскла наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

У матчі першого кола полтавці вдома розгромила суперника (3:0). У 22 турі Ворскла, досить несподівано, перемогла Зорю (4:2), а Колос вдома зіграв унічию з Дніпро-1 (1:1). Після 22 турів Ворскла посідає 4 сходинку в турнірній таблиці, маючи в активі 37 очок. У Колоса на 3 очка менше та 6 місце.