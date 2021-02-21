 Десна - Динамо: дивіться онлайн-трансляція матчу 15 туру УПЛ. LIVE | Футбол | Champion.com.ua
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Десна - Динамо: онлайн-трансляція матчу 15 туру УПЛ. LIVE

Сьогодні 17:05 963 0
Десна - Динамо: онлайн-трансляція матчу 15 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Чернігівська Десна приймає київське Динамо в 15 турі Української Прем'єр-ліги. Матч відбудеться в неділю, 21 лютого, о 19:30.

Прояма трансляція поєдинку запланована на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Десна - Динамо наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Матч першого кола в Києві сильнішого не виявив (0:0).

Кияни лідирують в чемпіонаті, набравши 33 очки в 14 матчах. Десна йде третьою, маючи в активі 23 очки. У минулому турі Десна в гостях програла Зорі (2:1), а Динамо здобуло вольову перемогу над Олімпіком (3:1).

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