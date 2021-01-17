Ліверпуль - Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу 19 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Ліверпуль приймає Манчестер Юнайтед у центральному матчі 19 туру Англійської Прем'єр Ліги. Матч відбудеться в неділю, 17 січня, о 18:30 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Setanta Sports. Також онлайн матч Ліверпуль - Манчестер Юнайтед наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Манкуніанці очолюють турнірну таблицю АПЛ після 18 турів. У підопічнгих Сульшера - 36 очок у 17 матчах. У Ліверпуля на 3 очка менше та 3 місце в чемпіонаті. У 18 турі МЮ в гостях переміг Барнлі (0:1), а Ліверпуль програв Саутгемптону (1:0).Зазначимо, підопічні Клоппа не виграють 3 матчі поспіль.