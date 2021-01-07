Світоліна - Пегула: онлайн трансляція матчу 1 кола в Абу-Дабі. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (5) на старті турніру Abu Dhabi WTA Women's Tennis зіграє проти американки Джессіки Пегули (63). Матч відбудеться в четвер, 7 січня на центральному корті останнім запуском після гри Кирстя - Плішкова не раніше 15:30 за київським часом.

Дивіться пряму онлайн-трансляцію поєдинку Світоліна - Пегула на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Зазначимо, Світоліна сіяна на турнірі під 2-м номером і раніше не зустрічалися з американкою. Нагадаємо, Марта Костюк в 1 колі впевнено перомогла чешку Лусію Градецьку, а Катерина Бондаренко здолала Яфань Ван.