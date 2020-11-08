 Рух - Ингулец смотреть онлайн матч УПЛ 9-й тур 8.11.2020 - футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
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Рух - Інгулець: онлайн-трансляція матчу 9 туру УПЛ. LIVE

Сьогодні 14:00 890 0
Рух - Інгулець: онлайн-трансляція матчу 9 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Рух із Вінників на власному полі зіграє з Інгульцем із Петрового в 9 турі Української Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться в неділю, 8 листопада, на Арені Львів. Початок о 14:00. Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 1 у медіасервісі sweet.tv. Також онлайн матч Рух - Інгулець наживо дивіться на нашому сайті.

Рух замикає турнірну таблицю чемпіонату України - після 8 турів команда має лише 3 очка. В Інгульця - 6 очок і 11 місце. У минулому турі вінниківці зіграли внічию з Минайєм (0:0), а Інгулець розписав мирову із Зорею (1:1).

Нагадаємо, у центральному матчі 9 туру УПЛ Динамо прийматиме Шахтар. Матч грандів українського футболу відбудеться 8 листопада о 17:00.

 

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