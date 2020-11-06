 Динамо - Шахтер смотреть онлайн матч УПЛ 9-й тур 8.11.2020 - футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 9 туру УПЛ. LIVE

Сьогодні 13:02 87 0
Динамо - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 9 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

У 8 турі Української Прем'р-ліги на нас чекає надпринципове протистояння - Динамо - Шахтар.

Матч відбудеться в неділю, 8 листопада, на НСК Олімпійському в Києві. Початок о 17:00. Пряма трансляція поєдинку на телеканалі 2+2. Також онлайн матч Динамо - Шахтар наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Київське Динамо, після 8 турів, упевнено лідирує в чемпіонаті України, набравши 20 очок. У Шахтаря на 4 пункти менше та 2 місце в турнірній таблиці. У 8 турі підопічні Луческу здобули вольову перемогу у матчі проти Дніпро-1, а Шахтар розгпромив удома Маріуполь (4:1).

Це буда друга гра між грандами в цьому сезоні. У матчі за Суперкубок Динамо перемогло - 1:3.

Нагадаємо, обидві команди програли матчі 3 туру Ліги чемпіонів. Гірники зазнали найбільшої домашньої поразки в єврокубках від гладбахської Боруссії (0:6), а кияни мінімально поступилися на Камп Ноу Барселоні (2:1).

 

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