 Ястремская - Гаврилова смотреть онлайн матч Roland Garros - футбол 1. LIVE | Теніс | Champion.com.ua
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Ястремська - Гаврілова: онлайн-трансляція 1 кола Roland Garros. LIVE

Сьогодні 14:02 288 0
Ястремська - Гаврілова: онлайн-трансляція 1 кола Roland Garros. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Даяна Ястремська (28) в 1 колі Відкритого чемпіонату Франції - Roland Garros зіграє проти австралійки російського походження Дарії Гаврілової (785).

Матч заплановано на сьогодні, 27 вересня на корті №12 четвертим запуском одразу після чоловічої сітки Дельбоніс - Лондеро. Орієнтовний початок - 18:00 за київським часом. Дивіться пряму трансляцію поєдинку на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Нагадаємо, крім Ястремської в основній сітці Ролан Гаррос зіграють: Еліна Світоліна, Катерина Козлова, Катаріна Завацька та Марта Костюк, яка вперше зіграє на турнірі, вигравши кваліфікацію.

А напередодні перша ракетув України Еліна Світоліна виграла турнір у Стразбурзі.

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