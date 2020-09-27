Ястремська - Гаврілова: онлайн-трансляція 1 кола Roland Garros. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Даяна Ястремська (28) в 1 колі Відкритого чемпіонату Франції - Roland Garros зіграє проти австралійки російського походження Дарії Гаврілової (785).

Матч заплановано на сьогодні, 27 вересня на корті №12 четвертим запуском одразу після чоловічої сітки Дельбоніс - Лондеро. Орієнтовний початок - 18:00 за київським часом. Дивіться пряму трансляцію поєдинку на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Нагадаємо, крім Ястремської в основній сітці Ролан Гаррос зіграють: Еліна Світоліна, Катерина Козлова, Катаріна Завацька та Марта Костюк, яка вперше зіграє на турнірі, вигравши кваліфікацію.

А напередодні перша ракетув України Еліна Світоліна виграла турнір у Стразбурзі.