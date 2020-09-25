Костюк вперше вийшла до основної сітки Roland Garros

Джерело - Чемпіон.
У фіналі кваліфікації Ролан Гаррос Марта Костюк зустрічалася з японкою Курумі Нарою.
Матч завершився перемогою тенісистка з України у трьох сетах. Матч тривав 1 годину та 18 хвилин.
Відзначимо, що це була перша участь Костюк в фіналі відбіркового турніру Відкритого чемпіонату Франції, відповідно і в основній сітці вона зіграє вперше. Марта взнає ім'я своєї суперниці трохи пізніше.
Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Ґрунт
Кваліфікація, Фінал
25 вересня
Марта Костюк (Україна) - Курумі Нара (Японія) 6:0, 1:6, 6:2
Раніше, Костюк знищила Паар у півфіналі кваліфікації Roland Garros.