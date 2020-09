Світоліна виграла 15-й титул WTA

Перша ракетка України Еліна Світоліна у фіналі турніру в Страсбурзі зустрілася проти казахстанки Євгєніі Рибакіної.

Перемогу у матчі здобула українка - 6:4,1:6, 6:2. Гра тривала 1 годину та 54 хвилини.

Відзначимо, що це 15-й виграний титул Світоліної на рівні WTA, за кар'єру вона програла всього 3 фінали.

Internationaux de Strasbourg - International

Страсбург, Франція

Призовий фонд $225,000

Фінал, 26 вересня

Еліна Світоліна - Євгенія Рибакіна 6:4, 1:6, 6:2

2️⃣nd title of the season! 🏆



The No.2 seed @ElinaSvitolina defeats Rybakina, 6-4, 1-6, 6-2.#IS20 pic.twitter.com/GWGM4h1zM1