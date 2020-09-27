Вест Гем - Вулвергемптон: онлайн-трансляція 3 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Вест Гем Андрія ярмоленка в 3 турі англійської Прем'єр-ліги зіграє вдома проти Вулвергемптона.

Матч відбудеться в неділю, 27 вересня в Лондоні на Олімпійському стадіоні. Початок о 21:00 за київським часом. Пряма трансляція на телеканалі Setanta Sports. Також онлайн матч Вест Гем - Вулвергемптон наживо дивіться на нашому сайті.

Для коректної роботи плеєра вимкніть блокувальник реклами.

Вест Гем у 2 турі поступився Арсеналу (2:1), а Вулвергемптон зазнав поразки від мачестер сіті (1:3). Молотобійці після 2-х поразок на старті сезону посідають 16 сходинку в турнірній таблиці. У Вулвергемптона - 3 очки та 12 місце.

Нагадаємо, Вест Гем розгромив Халл Сіті в Кубку англійської ліги, завдяки феєричній грі Андрія Ярмоленка.