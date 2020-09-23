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Феєрія Ярмоленка: шедевральний пас, пенальті та найвища оцінка за матч проти Халла

Сьогодні 07:16 Андрій Твердохліб 1279 0
Феєрія Ярмоленка: шедевральний пас, пенальті та найвища оцінка за матч проти Халла

Джерело - Чемпіон.

Анжрій Ярмоленко провів фантастичну гру за Вест Гем проти Халл Сіті в Кубку англійської Лігі. 

Молотобійці здобули впевнену перемогу, а вінгер збірної України відзначився двома голами та двома гольовими передачами.

Особливо слід відзначити шедевральний пас Ярмоли на Снодграсса на 18-й хвилині гри коли останній відкрив рахунок у грі. Також українець отримав найвищу можливу оцінку від авторитетного порталу Whoscored - 10 із 10 та став найкращим гравцем матчу.

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