Феєрія Ярмоленка: шедевральний пас, пенальті та найвища оцінка за матч проти Халла

Джерело - Чемпіон.

Анжрій Ярмоленко провів фантастичну гру за Вест Гем проти Халл Сіті в Кубку англійської Лігі.

Молотобійці здобули впевнену перемогу, а вінгер збірної України відзначився двома голами та двома гольовими передачами.

Особливо слід відзначити шедевральний пас Ярмоли на Снодграсса на 18-й хвилині гри коли останній відкрив рахунок у грі. Також українець отримав найвищу можливу оцінку від авторитетного порталу Whoscored - 10 із 10 та став найкращим гравцем матчу.

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