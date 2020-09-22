Вест Гем із дублем та двома асистами Ярмоленка обіграв Халл Сіті

Джерело - Чемпіон.
Вест Гем в 1/16 Кубка англійської ліги приймав Халл Сіті.
Матч завершився переконливою перемогою господарів поля з рахунком 5:1.
Відзначимо, що український півзахисник Вест Гема Андрій Ярмоленко віддав два гольових паси та забив два голи у матчі.
Кубок англійської ліги
1/16 фіналу, 22 вересня
Вест Гем – Халл Сіті 5:1 (2:0)
Голи: 1:0 – 18 Снодграсс, 2:0 – 45 Алле, 3:0 – 56 Ярмоленко (пен), 3:1 – 70 Вілкс, 4:1 - 90+1 Алле, 5:1 - 90+2 Ярмоленко
Нагадаємо, ексгравець збірної Англії закликав Вест Гем продати Ярмоленка.