Вест Гем із дублем та двома асистами Ярмоленка обіграв Халл Сіті

Ярмоленко допоміг Вест Гему обіграти Халл у Кубку ліги

Джерело - Чемпіон.

Вест Гем в 1/16 Кубка англійської ліги приймав Халл Сіті.

Матч завершився переконливою перемогою господарів поля з рахунком 5:1.

Відзначимо, що український півзахисник Вест Гема Андрій Ярмоленко віддав два гольових паси та забив два голи у матчі.

Кубок англійської ліги

1/16 фіналу, 22 вересня

Вест Гем – Халл Сіті 5:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 18 Снодграсс, 2:0 – 45 Алле, 3:0 – 56 Ярмоленко (пен), 3:1 – 70 Вілкс, 4:1 - 90+1 Алле, 5:1 - 90+2 Ярмоленко

Нагадаємо, ексгравець збірної Англії закликав Вест Гем продати Ярмоленка.