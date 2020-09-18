Ястремська - Халеп: онлайн-трансляція 1/8 фіналу в Римі. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Даяна Ястремська (29) зіграє проти другої ракетки світу Симони Халеп (2) на Internazionali BNL d'Italia в Римі.

Матч заплановано на 18 вересня, першим запуском на центральному корті. Орієнтовний початок не раніше 14:00 за київським часом. Дивіться пряму трансляцію матчу Ястремська - Халеп онлайн на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Для коректної роботи плеєра вимкніть блокувальник реклами.

У 2 колі українка вигризла перемогу в Анасімової, а Халеп впевнено розібралася з Паоліні (6:3, 6:4).

Перша ракетка України - Еліна Світоліна в 1/8 зіграє проти росіянки Світлани Кузнєцової.