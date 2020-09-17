Світоліна - Кузнєцова: онлайн-трансляція 1/8 фіналу в Римі. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (6) в 1/8 фіналу Internazionali BNL d'Italia в Римі зіграє проти росіянки Світлани Кузнєцової (38).

Матч заплановано на 18 вересня другим запуском на корті №3. Час визначиться пізніше. Дивіться пряму трансляцію матчу Світоліна - Кузнєцова онлайн на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

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У 2 колі Світоліна впевнено виграла в іншої росіянки Анстасії Павлюченкової. Кузнєцова на попередній стадії перемогла Контпавейт (4:6, 7:5, 6:3).