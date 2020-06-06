Боруссія Д - Герта: онлайн-трансляція матчу 30 туру Бундесліги. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Дортмундська Боруссія в 30 турі німецької Бундесліги вдома прийматиме берлінську Герту.

Матч відбудеться в суботу, 6 червня, на стадіоні Сігнал Ідуна Парк.

Початок о 19:30 за київським часом.

Пряма трансляція в медіасервісі Megogo.

Також онлайн матч Боруссія Дортмунд - Герта наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Матч першого кола в Берліні завершився перемогою Боруссії - 1:2. У минулому турі джмелі в гостях розгромили Падерборн (1:6), а Герта вдома здолала Аугсбург (2:0). Боруссія має 60 очок і відстає від лідера - Баварії на 7 пунктів. Герта з 38 очками йде на 9 позиції.