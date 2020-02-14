Лаціо - Інтер: онлайн-трансляція матчу 24 туру Серії А. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Інтер зграє на виїзді з Лаціо в центральній грі 24 туру італійської Серії А.

Матч відбудеться у неділю, 16 лютого, на стадіоні Джузеппе Меацца в Мілані.

Початок о 21:45 за Києвом.

Пряма трнасляція на телеканалі Футбол 2.

Також онлайн матч чемпіонату Італії Лаціо Рим - Інтер Мілан наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Інтер ділить 1-2 сходинки з Ювентусом. У обох команд після 23 матчів по 54 очки. У Лаціо 53 бали та 3 місце. У першому колі нероадзуррі мінімально перемогли - 1:0.

У 23 турі Інтер здійснив фантастичний камбек у принциповому дербі з Міланом (4:2), а Лаціо виграв у Парми (0:1).