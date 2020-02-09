Інтер здійснив неймовірний камбек у міланському дербі у 23 турі Серії А

Інтер на два голи Мілана відповів чотирма

Джерело - Чемпіон.

У 23-му турі італійської Серії А відбулося міланське дербі Інтер - Мілан.

На сороковій хвилині після передачі Ібрагімовича Ребич відкрив рахунок. У компенсовані хвилини тайму Ібрагімович подвоїв рахунок. На початку другого тайму господарі зуміли досить швидко відіграти два м’ячі. А далі господарі забили ще двічі і вирвали вольову перемогу.

Чемпіонат Італії - Серія А.

23 тур, 9 лютого

Інтер - Мілан 4:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 40 Ребич, 0:2 - 45+1 Ібрагімович, 1:2 - 51 Брозович, 2:2 - 53 Весіно, 3:2 - 70 Де Врей, 4:2 - 90+3 Лукаку

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