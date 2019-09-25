Лечче Шахова перемогло СПАЛ, Інтер здолав Лаціо. Результати матчів 5 туру Серії А

Мій профіль
Динамо у додані хвилини дотиснуло Маріуполь у перенесеному матчі 4 туру УПЛ
Вчора 18:50 2515
Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН
Вчора 20:52 32803
Ястремська розбила Плішкову та вийшла в 1/4 Wuhan Open
Вчора 15:14 1952
Завацька пробилася у чвертьфінал турніру у Ташкенті
Вчора 09:47 461
Збірна, яка закохала в себе всю Україну. Найкращі фото чвертьфіналу Євроволею Україна - Сербія
Вчора 09:14 4014
Світоліна без проблем розібралася з росіянкою Кузнєцовою в 1/8 Wuhan Open
Вчора 08:48 2223
Збірна України програла Сербії у неймовірному чвертьфіналі чемпіонату Європи
24.09.2019 23:50 4362
Чемпіонат світу з Легкої атлетики - 2019: календар, розклад, результати - онлайн
24.09.2019 15:16 784
Ястремська у драматичному матчі перемогла американку
24.09.2019 11:56 1791
Світоліна розібралася із екс-першою ракеткою світу
24.09.2019 11:46 2426
Навколо спорту
Блоги
Нагороджені найкращий наставник і найкращий гравець в АПЛ
Нагороджені найкращий наставник і найкращий гравець в АПЛ Valeriy Ruchka
Вчора 16:24 414
Ярмоленко став обличчям рекламних банерів Вест Гема
Ярмоленко став обличчям рекламних банерів Вест Гема Valeriy Ruchka
Вчора 14:34 1034
Люби свою справу - Усик показав тренування перед боєм зі Спонгом
Люби свою справу - Усик показав тренування перед боєм зі Спонгом Valeriy Ruchka
Вчора 10:47 577
Збірна, яка закохала в себе всю Україну. Найкращі фото чвертьфіналу Євроволею Україна - Сербія
Збірна, яка закохала в себе всю Україну. Найкращі фото чвертьфіналу Євроволею Україна - Сербія Андрій Твердохліб
Вчора 09:14 4014
Огляд матчу Україна - Сербія в чвертьфіналі чемпіонату Європи
Огляд матчу Україна - Сербія в чвертьфіналі чемпіонату Європи Valeriy Ruchka
Вчора 08:43 1267
Ексклюзиви з Вернидубом і Верпаковскісом та 8 тур УПЛ - Профутбол за 22.09.2019
Ексклюзиви з Вернидубом і Верпаковскісом та 8 тур УПЛ - Профутбол за 22.09.2019 Valeriy Ruchka
23.09.2019 08:25 492
Відео дня. Феноменальний гол захисника Вест Гема у ворота Манчестер Юнайтед
Відео дня. Феноменальний гол захисника Вест Гема у ворота Манчестер Юнайтед Андрій Твердохліб
23.09.2019 06:49 3508
Головне, що твої діти схожі на дружину, а не на тебе. Ярмоленка дотепно потролили партнери по команді
Головне, що твої діти схожі на дружину, а не на тебе. Ярмоленка дотепно потролили партнери по команді Андрій Твердохліб
23.09.2019 06:09 2190
Феномен. Легендарний Роналдо святкує 43-річчя
Феномен. Легендарний Роналдо святкує 43-річчя Андрій Твердохліб
22.09.2019 20:17 1289
Вест Гем - Манчестер Юнайтед 2:0: огляд матчу
Вест Гем - Манчестер Юнайтед 2:0: огляд матчу Андрій Твердохліб
22.09.2019 18:45 1140
Новини
Стрічка Популярні Коментують
25 Вересня 2019
23:59 Футбол Лечче Шахова перемогло СПАЛ, Інтер здолав Лаціо. Результати матчів 5 туру Серії А 98
23:56 Футбол Сенсаційна перемога Реймса над ПСЖ у 7 турі Ліги 1 145
23:50 Футбол Реал впевнено переміг Осасуну у 6 турі Ла-Ліги 296
23:32 Футбол Мальорка - Атлетіко 0:2. Огляд матчу 105
23:15 Теніс Костюк стартувала з перемоги на турнірі у Валенсії 187
22:58 Футбол Валенсія та Хетафе зіграли у результативну нічию у 6 турі Ла-Ліги 137
22:38 Футбол Худжамов: Я зараз в такому стані, що можу сказати щось таке, чого не варто говорити 276
22:17 Футбол Ліон не зміг перемогти Брест. Результати матчів 7 туру Ліги 1 271
22:05 Футбол Атлетіко перемогло Мальорку, Леганес і Атлетік зіграли внічию у 6 турі Ла-Ліги 273
21:53 Футбол Аталанта на виїзді перемогла Рому у 5 турі Серії А 393
21:41 Гандбол Мотор розтрощив Пекінський спортивний університет у SEHA лізі 241
21:28 Футбол Збірна України не зіграє у Росії, якщо вийде на Євро-2020 571
21:10 Футбол Гірник-Спорт у додатковий час здолав Оболонь Бровар у Кубку України 302
20:55 Гандбол Збірна України програла Румунії у кваліфікації Євро-2020 319
20:52 Футбол Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН 32803
20:38 Футбол Михайличенко: Для когось вистраждана гра, а для нас це у першу чергу перемога 580 1
20:24 Футбол Маріуполь - Динамо 0:1. Огляд матчу 519
20:12 Хокей. УХЛ Дніпро здолав Крижаних Вовків у 4 турі УХЛ 204
19:57 Футбол Дебютант Другої ліги переміг Балкани у Кубку України 531
19:46 Футбол Інгулець у серії пенальті переміг Карпати у Кубку України 561
19:32 Футбол Бабич: Є люди, які зробили все для перемоги Динамо 1104
19:23 Футбол Маліновський зіграє з перших хвилин у матчі проти Роми 246
19:10 Теніс Стаховський переміг другого сіяного турніру в Орлеані 300
18:50 Футбол Динамо у додані хвилини дотиснуло Маріуполь у перенесеному матчі 4 туру УПЛ 2515
18:43 Пряма трансляція Світоліна - Ріск: онлайн-трансляція. LIVE 800

Лечче Шахова перемогло СПАЛ, Інтер здолав Лаціо. Результати матчів 5 туру Серії А

Вчора 23:59 98 0
Наполі програв Кальярі
Лечче Шахова перемогло СПАЛ, Інтер здолав Лаціо. Результати матчів 5 туру Серії А
#Інтер, #Лаціо, #Наполі

Джерело - Чемпіон.

У матчі п’ятого туру італійської Серія А відбулося шість матчів.

Лечче українця Євгена Шахова перемогло на виїзді СПАЛ. Шахов на полі з’явився на заміну на 68-ій хвилині.

Інтер завдяки голу Д’Амброзіо здолав Лаціо. Наполі сенсаційно вдома програв Кальярі. Парма у компенсовані хвилини завдяки автоголу вирвала перемогу. Фіорентина у напруженому матчі переграла Сампдорію.

Чемпіонат Італії - Серія А 2019/20
5 тур, 25 вересня

Дженоа - Болонья 0:0

Інтер - Лаціо 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 23 Д’Амброзіо

Наполі - Кальярі 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 88 Кастро

Парма - Сассуоло 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 90+5 Бурабія (авт)

СПАЛ - Лечче 1:3 (1:1)

Голи: 0:1 - 11 Манкосу, 1:1 - 17 Ді Франческо, 1:2 - 47 Кальдероні, 1:3 - 71 Манкосу

Фіорентина - Сампдорія 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 31 Песселья, 2:0 - 57 К’єза, 2:1 - 79 Бонацоллі

Раніше, Аталанта на виїзді перемогла Рому.

Нагадаємо, Рома вирвала перемогу в Болоньї.

Коментарі ()