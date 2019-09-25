Лечче Шахова перемогло СПАЛ, Інтер здолав Лаціо. Результати матчів 5 туру Серії А

Наполі програв Кальярі

Джерело - Чемпіон.

У матчі п’ятого туру італійської Серія А відбулося шість матчів.

Лечче українця Євгена Шахова перемогло на виїзді СПАЛ. Шахов на полі з’явився на заміну на 68-ій хвилині.

Інтер завдяки голу Д’Амброзіо здолав Лаціо. Наполі сенсаційно вдома програв Кальярі. Парма у компенсовані хвилини завдяки автоголу вирвала перемогу. Фіорентина у напруженому матчі переграла Сампдорію.

Чемпіонат Італії - Серія А 2019/20

5 тур, 25 вересня

Дженоа - Болонья 0:0

Інтер - Лаціо 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 23 Д’Амброзіо

Наполі - Кальярі 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 88 Кастро

Парма - Сассуоло 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 90+5 Бурабія (авт)

СПАЛ - Лечче 1:3 (1:1)

Голи: 0:1 - 11 Манкосу, 1:1 - 17 Ді Франческо, 1:2 - 47 Кальдероні, 1:3 - 71 Манкосу

Фіорентина - Сампдорія 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 31 Песселья, 2:0 - 57 К’єза, 2:1 - 79 Бонацоллі

Раніше, Аталанта на виїзді перемогла Рому.

Нагадаємо, Рома вирвала перемогу в Болоньї.