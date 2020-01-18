Вест Гем - Евертон: онлайн-трансляція матчу 23 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Вест Гем Андрія Ярмоленка у 23 турі англійської Прем'єр-ліги зіграє з Евертоном.

Матч відбудеться 18 січня, на Олімпійському стадіоні в Лондоні.

Початок о 17:00 за київським часом.

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Вест Гем після 21 зіграного матчу має в активі 22 очки та посідає 16 сходинку в турнірній таблиці АПЛ. У Евертона 28 очок і 11 місце.

У 22 турі Вест Гем мінімально поступився Шеффілду (1:0), а Евертон здолав удома Брайтон (1:0).

Нагадаємо, Андрій Ярмоленко відновлюється від травми та повернеться до загальної групи не раніше лютого. Минулого тижня з'явилася інформація, що Ярмоленко найближчим часом покине молотобійців, але агент футболіста спростував це.