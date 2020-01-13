Агент: Ярмоленко не збирається йти з Вест Гема

Агент 30-річного українського вінгера Вест Гема Андрія Ярмоленка Вадим Шаблій заперечив інформацію про можливу зміну клубу своїм клієнтом.

Це він зробив в інтерв'ю zbirna.com.

"Ми не знаємо, звідки поширюється така інформація. У Вест Гемі ніхто Андрію з цього приводу нічого не говорив і навіть близько не натякав.

Він відновлюється після травми м'яза стегна і готується допомогти команді у другій частині сезону, а заодно набрати форму до чемпіонату Європи", - сказав Шаблій.