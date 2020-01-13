Агент: Ярмоленко не збирається йти з Вест Гема

Джерело - sport.ua.
Агент 30-річного українського вінгера Вест Гема Андрія Ярмоленка Вадим Шаблій заперечив інформацію про можливу зміну клубу своїм клієнтом.
Це він зробив в інтерв'ю zbirna.com.
"Ми не знаємо, звідки поширюється така інформація. У Вест Гемі ніхто Андрію з цього приводу нічого не говорив і навіть близько не натякав.
Він відновлюється після травми м'яза стегна і готується допомогти команді у другій частині сезону, а заодно набрати форму до чемпіонату Європи", - сказав Шаблій.
Відзначимо, що в поточному сезоні Ярмоленко зіграв у складі Вест Гема 15 матчів, забив 3 голи і віддав одну результативну передачу.
Нагадаємо, Вест Гем підпише конкурента Ярмоленку.