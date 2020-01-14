Став відомий термін відновлення Ярмоленка від травми

Вінгер до тренувань планує приступити з 1-го лютого

30-річний вінгер Вест Гема і збірної України Андрій Ярмоленко продовжує відновлюватися після травми м'яза стегна, отриманої наприкінці грудня і до тренувань в загальній групі планує приступити з 1-го лютого.

Про це повідомляє zbirna.com.

Це означає, що найближчі чотири матчі АПЛ він точно пропустить і, можливо, повернеться на поле вже 8-го лютого, коли Вест Гем зіграє в гостях з Манчестер Сіті.

У поточному сезоні Ярмоленко провів за Вест Гем 15 матчів у всіх турнірах, де забив три м'ячі і віддав одну результативну передачу.

Раніше, Динамо виплатило платіж солідарності за трансфер Ярмоленка.

Нагадаємо, Вест Гем підпише конкурента Ярмоленку.