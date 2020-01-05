Вашингтон - Cан-Хосе онлайн-трансляція регулярного чемпіонату НХЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Вашингтон Кепыталс ы Сан-Хосе Шаркс зіграють у черговому матчі регулярного чемпіонату НХЛ.

Матч відбудеться 5 січня, на Capital One Arena в столиці США.

Початок о 19:30 за київським часом.

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Столичні впевнено очолюють Східну конференцію і чемпіонат загалом, маючи 61 очко після 42 зіграних поєдинків. Акули набрали 41 очко та посідають 13 сходинку на Заході.

Нагадаємо, у новорічну ніч гравець Баффало відзначився феноменальним голом.