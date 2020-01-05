Торонто переграло Айлендерс, Бостон поступився Едмонтону. Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
У Національній хокейній лізі зіграли чергові матчі регулярного чемпіонату.
Бостон – Едмонтон 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)
Коламбус – Сан-Хосе 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)
Баффало – Флорида 3:2 (1:0, 2:0, 0:2)
Міннесота – Вінніпег 3:2 (1:0, 0:1, 1:1)
Вегас – Сент-Луіс 5:4 (0:3, 2:0, 2:1)
Монреаль – Піттсбург 2:3 (1:1, 1:0, 0:1)
Нью-Джерсі – Колорадо 2:5 (0:0, 0:2, 2:3)
Оттава – Тампа-Бей 3:5 (0:0, 3:2, 0:3)
Торонто – Айлендерс 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Арізона – Філадельфія 6:2 (3:0, 1:0, 2:2)
Ванкувер – Рейнджерс 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Лос-Анджелес – Нешвілл 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)