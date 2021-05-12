Житник: Коли росіяни починали грати, у Києві ковзанок не було

У Росії хокей почав розвиватися раніше, ніж в Україні.

Про це заявив російський хокеїст українського походження Олексій Житник.

"Росії канадський хокей почали розвивати раніше. І тоді це була одна країна. Коли росіяни починали грати, в Києві відкритих ковзанок практично не було. З’являлися лише поступово. Той же спорткомплекс Авангард з’явився лише в 1970-му. А щоб виховати хокеїста серйозного рівня, потрібно десять років.

Ось до кінця 80-х 16-17-річні вихованці київської школи поступово почали підбиратися до основи Сокола. І то за умови, що в ДЮСШ Крижинка та Сокіл у ті роки був не набір, як зараз, а відбір. Тренери обирали 20-30 найкращих на їхній погляд з-поміж 200-300 охочих займатися хокеєм. Нині спорт перестав бути пріоритетом серед батьків. На жаль", - зазначив Житник.