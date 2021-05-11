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Федерація хокею намагається зірвати участь Донбасу в Лізі Чемпіонів

Сьогодні 19:39 539 0
Федерація хокею намагається зірвати участь Донбасу в Лізі Чемпіонів

Федерація хокею України намагається перешкодити виступам українського клубу в Хокейній Лізі Чемпіонів.

Після прийому заявки чемпіона України ХК Донбас в ХЛЧ і напередодні жеребкування групового етапу, яка відбудеться 19-го травня, ФХУ відправила керівництву Хокейної Ліги Чемпіонів лист, в якому наполягає на проведенні дисциплінарного розгляду щодо Донбасу і ще двох клубів. Лист підписаний виконавчим директором ФХУ Олександрою Слатвіцькою.

Ось деякі витяги з тексту:

Попри активну роботу Української хокейної ліги і ХК Донбас в напрямку налагодження співпраці з ХЛЧ, ФХУ намагається привласнити собі заслугу в тому, що Україна може взяти участь в головному клубному турнірі Європи:

"Дякую за співпрацю. Георгій і я дуже рада тому, що український клуб візьме участь в такому знаковому турнірі. Очевидно, що такі змагання зроблять величезний внесок в розвиток українського хокею.

Ми впевнені, що Україна як країна зможе виконати всі високі вимоги ХЛЧ і організувати проведення матчів турніру.

Я повинна проінформувати вас про те, що ХК Донбас не повідомила Федерацію про те, що збирається подавати заявку на участь в Лізі чемпіонів".

Є в листі і згадка про дисциплінарний розгляд навколо Донбасу та інших клубів, про який донецький клуб кілька разів інформував спортивну громадськість на своєму офіційному сайті. Поки відповіді на питання ХК Донбас в публічній площині ФХУ так і не надала. Цікаво, що Олександра Слатвіцька не змогла повідомити ХЛЧ, коли ж закінчиться процес проти клубів, а також не вказала в чому ж полягає його суть.

Очевидно, що в ФХУ не зможуть пояснити, чому вони почали розбиратися в вигаданому питанні "заборони клубами участі їх гравців в тренувальному зборі національної команди" до початку цього збору. До того ж, представники всіх клубів - Донбасу, Маріуполя і Краматорська - на зборі національної команди присутні.

Також в ФХУ оголосили, що розгляд може закінчитися і без будь-яких дисциплінарних санкцій:

"Я не можу сказати, коли очікувати результатів розгляду. І воно не означає, що будь-які санкції будуть застосовані до клубів в обов'язковому порядку. Але ми повинні закінчити розслідування і відреагувати на відомі нам факти належним чином".

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