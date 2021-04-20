Скаут Вегас Голден Найтс вважає, що Соколу потрібно грати з Донбасом як в півфіналі з Кременчуком

Джерело - Чемпіон.

Вихованець школи київського Сокола та один з небагатьох українців, які грали в НХЛ прокоментував виступ киян у фінальній серії плей-оф з Донбасом та оцінив менеджмент Сокола у кадрових питаннях.

Соколу потрібно грати з Донбасом, як в півфіналі з Кременчуком, - вважає Олександр Годинюк, який зараз працює скаутом клуба НХЛ Вегас Голден Найтс. - На мою думку, в двох виїзних матчах гравці Сокола в атакуючих діях недостатньо часто брали ініціативу на себе. Частіше для продовження атаки були націлені на передачі партнерам. Але Донбас - досвідчена команда, які перекриває зони для передач та грає у жорсткий хокей. Тож, підопічним Олега Шафаренка потрібно трохи поміняти стиль гри в атакуючих моментах. Думаю, Олег разом з Костянтином Симчуком зроблять висновки після матчів в Дружківці.

Нещодавно віцепрезидент Сокола В’ячеслав Лецкан зізнався, що бюджет клубу наразі складає близько 15 мільйонів гривень і по його оцінці є четвертим в УХЛ. Ми попросили Годинюка оцінити менеджмент киян у кадрових питаннях.

У Сокола найкращий менеджмент в УХЛ, - стверджує Олександр. - Мені подобається, як тренерський штаб працює з командою. Я бачу результати цієї роботи. У Соколі багато молодих українських гравців, яким тренери надають ігровий час. І молодь буквально протягом цього сезону помітно додала. Зокрема, мені імпонує, як прогресує 17-річний захисник Артур Чолач.

Максим Розенко, Чемпіон