В’ячеслав Лецкан: Бюджет Сокола збiльшили вдвiчi

Київський Сокіл після 6-річної перерви тріумфально повернувся у вітчизняній елітний дивізіон, де пробився до фінальної серії плей-оф. Ми розпитали віце-президента клуба В'ячеслава Лецкана з чим пов’язаний несподіваний зліт Сокола, який клуб має бюджет і яке завдання перед командою Олега Шафаренка стоїть у фінальній серії.

Пане В'ячеславе, яка ваша зона відповідальності в Соколі і хто вам взагалі запропонував долучитися до цього проекту?

Моя зона відповідальності - основні процеси життєдіяльності клубу. А долучитися до проекту запропонував керівник ДЮСШ “Сокол” Костянтин Симчук. Розмова відбулася в червні минулого року. Костянтин розповів про плани заявити команду в УХЛ, за яку б виступали вихованці школи. Я зі свого боку запропонував трохи інший вектор розвитку. Адже при виступах молодіжним складом були б неминучі болісні поразки. Чого точно не заслуговує бренд “Сокола”, який є культовим для столиці України. Сказав, що готовий посприяти відродженню “Сокола”. Але, на моє переконання, варто посилити склад. Щоб був сплав досвіду та молодості. Щоб команда була конкурентоспроможна на рівні УХЛ. До цього в підсумку і прийшли.

Давайте розбиратися. “Сокіл” є муніципальним клубом?

ДЮСШ “Сокол” є муніципальною школою. КМДА надає двом школам - ДЮСШ “Сокіл” та ДЮСШ “Крижинка” ідентичну фінансову допомогу. Це тренування, відрядження та амуніція для членів ДЮСШ. Це фінансування дозволило запустити проект “Сокола”. А для подальшого забезпечення дорослої команди ми вже повинні були самі знаходити спонсорів та партнерів.

Хто займався пошуком спонсорів?

Костянтин Симчук привів компанію “СанАгро Україна”. Один з керівників компанії Дмитро Тихомиров був однокласником Кості, сам займався хоккеем. Власне, компанія і до цього підтримувала школу “Сокола”. Цікавий кейс - компанія Cooper&Hunter. Її співласник Марат Терчієв живе у Флориді, але є колишнім киянином. Марат, дізнавшись про відродження “Соколу”, запропонував свою підтримку. Основним же спонсором команди є моя юридична компанія “Європейський правовий захист”. Також серед наших спонсорів компанії “Фокстрот”, Errea та Swift. Дві останні допомагають зі спортивним екіпіруванням. Всім нашим партнерам ми дуже вдячні!

Який бюджет було сформовано на початку сезону?

Думали вкластися в 7,5-8 мільйонів гривень. За моєю оцінкою це був приблизно шостий-сьомий бюджет серед команд УХЛ. Але посилення складу і, відповідно. збільшення зарплатної відомості, оренда житла хлопцям, які не є киянами, приведення спорткомплексу АТЕК в більш-менш належний стан - ці статті значно збільшили нашу витратну частину.

Давайте далі з цифрами. Скільки “Соколу” коштувало “навести марафет” в АТЕК?

Інвестували близько 1,3 мільйони гривень. Частину коштів керівництво спорткомплексу нам повинно повернути. Ми надали свого роду аванс на запуск арени. Також витратили кошти на закупку табло, звуку, оформлення реклами на бортах і льоді.

До якої позначки дійшов бюджет “Соколу” в підсумку?

14-15 мільйонів гривень. Тобто ми його збільшили вдвічі. На 55-60 відсотків цей бюджет покриваю я особисто. Пішов на цей крок, щоб “Сокіл” гідно виглядав в УХЛ. За моєю оцінкою, ми десь четверті по зарплатної відомості серед клубів ліги. У нас невеликі контракти і бонуси, але вони сплачується вчасно. У “Сокола” немає заборгованостей

Перед початком сезону ви зареєстрували громадську організацію “ХК Сокіл Київ”. Кому прийшла ідея запропонувати Олексію Житнику очолити її?

Мені. Товаришую з Олексієм багато років. Він навіть грає в нашій ветеранській команді. У Житника чудовий бекграунд - олімпійський чемпіон, 15 сезонів в НХЛ, виступи в матчах всіх зірок НХЛ. При цьому Олексій є вихованцем школи “Сокола”. Вважаю, що запропонувати йому стати фактично нашим обличчям було правильним кроком.

Які були завдання на сезон?