 Білорусі виплатять компенсацію за відібраний чемпіонат світу з хокею | Хокей | Champion.com.ua
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Білорусі виплатять компенсацію за відібраний чемпіонат світу з хокею

Сьогодні 11:57 521 0
Міжнародна федерація хокею виплатить Білорусі компенсацію.
Білорусі виплатять компенсацію за відібраний чемпіонат світу з хокею
#Білорусь

Джерело - espreso.tv.

Міжнародна федерація хокею заплатить Білорусі компенсацію за те, що перенесла чемпіонат світу з Мінська.

Про це повідомив член ради Міжнародної федерації хокею Петр Бржиза.

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"Все це прописано в контрактах. Ми чекаємо аналізу і доповіді від офісу генерального секретаря Міжнародної федерації хокею, в якому будуть визначені всі витрати і наслідки цього рішення. Ми отримаємо цю інформацію в найближчі тижні. Зараз точну суму ніхто не назве", - розповів Бржиза.

Нагадаємо, у Білорусі забрали чемпіонат світу.

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