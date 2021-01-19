Білорусі виплатять компенсацію за відібраний чемпіонат світу з хокею

Джерело - espreso.tv.
Міжнародна федерація хокею заплатить Білорусі компенсацію за те, що перенесла чемпіонат світу з Мінська.
Про це повідомив член ради Міжнародної федерації хокею Петр Бржиза.
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"Все це прописано в контрактах. Ми чекаємо аналізу і доповіді від офісу генерального секретаря Міжнародної федерації хокею, в якому будуть визначені всі витрати і наслідки цього рішення. Ми отримаємо цю інформацію в найближчі тижні. Зараз точну суму ніхто не назве", - розповів Бржиза.
Нагадаємо, у Білорусі забрали чемпіонат світу.