Президент IIHF: Проводити чемпіонат світу у Мінську було б недоречно

Чемпіонат світу з хокею, який забрали у Білорусі, не повинен був використаний в політичних іграх.

Про це заявив президент Міжнародної федерації хокею Рене Фазель.

"Дуже шкода, що довелося відкликати подвійну заявку Мінськ/Рига. Останнім часом ми намагалися просувати думку про те, що чемпіонат світу може стати механізмом для заспокоєння соціально-політичних проблем, які є зараз в Білорусі. Хотіли знайти позитивний варіант руху вперед.

І нехай Рада IIHF вважає, що ЧС не повинен бути використаний в політичних іграх, ми розуміємо, що проведення турніру в Мінську буде недоречним".

Крім того, є інші важливі питання, пов'язані з безпекою команд і вболівальників", - зазначив Фазель.