У Білорусі забрали чемпіонат світу

Джерело - by.tribuna.com.
Мінськ позбувся права на проведення чемпіонату світу з хокею 2021 року.
Про це повідомляє ТАСС.
У понеділок відбулося засідання ради Міжнародної федерації хокею (IIHF), присвячене цьому питанню. Раніше глава ІІХФ Рене Фазель заявляв, що найпізніший термін прийняття рішення - початок наступного тижня.
Нагадаємо, йшлося про три можливі варіанти заміни Білорусі - Латвія, Данія і Словаччина.
Додамо, чеський автомобілебудівний гігант Skoda і бренд косметики Nivea оголосили, що не будуть спонсорувати ЧС-2021, якщо він відбудеться у Білорусі.
Спочатку турнір був запланований в Мінську і Ризі з 21 травня по 6 червня. Різні європейські громадські організації закликали IIHF перенести чемпіонат світу 2021 року з Мінська через напружену політичну ситуацію в Білорусі.