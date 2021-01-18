У Білорусі забрали чемпіонат світу

На рішення вплинула напружена політична ситуація у Білорусі

Мінськ позбувся права на проведення чемпіонату світу з хокею 2021 року.

Про це повідомляє ТАСС.

У понеділок відбулося засідання ради Міжнародної федерації хокею (IIHF), присвячене цьому питанню. Раніше глава ІІХФ Рене Фазель заявляв, що найпізніший термін прийняття рішення - початок наступного тижня.

Нагадаємо, йшлося про три можливі варіанти заміни Білорусі - Латвія, Данія і Словаччина.

Додамо, чеський автомобілебудівний гігант Skoda і бренд косметики Nivea оголосили, що не будуть спонсорувати ЧС-2021, якщо він відбудеться у Білорусі.

Спочатку турнір був запланований в Мінську і Ризі з 21 травня по 6 червня. Різні європейські громадські організації закликали IIHF перенести чемпіонат світу 2021 року з Мінська через напружену політичну ситуацію в Білорусі.