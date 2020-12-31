 Збірна Фінляндії знищила Словаччину. Результати матчів молодіжного чемпіонату світу | Хокей | Champion.com.ua
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Збірна Фінляндії знищила Словаччину. Результати матчів молодіжного чемпіонату світу

Сьогодні 08:55 645 0
З 25 грудня по 5 січня в Едмонтоні відбувається молодіжний чемпіонат світу з хокею
Збірна Фінляндії знищила Словаччину. Результати матчів молодіжного чемпіонату світу
#Швеція, #Канада

Джерело - Чемпіон.

У Канаді на молодіжному чемпіонаті світу 2021 року з хокею відбулися три матчі.

У групі А збірна Німеччини переграла Швейцарію, а Фінляндію розгромила Словаччину. У групі Б Росія в овертаймі здолала Швецію.

Зіграно три матчі:

Словаччина - Фінляндія 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)

Німеччина - Швейцарія 5:4 (3:0, 1:0, 1:4)

Росія - Швеція 4:3 ОВ (2:1, 0:1, 1:1, 1:0)

Розклад наступних матчів молодіжного чемпіонату світу з хокею (час в дужках київський): 

31 грудня, четвер

Австрія - Чехія, 14:00 ET (21:00)

Фінляндія - Канада, 18:00 ET (1:00)

США - Швеція, 21:30 ET (4:30)

2 січня, субота

Чвертьфінал 1, 12:00 ET (нд, 19:00)

чвертьфінал 2, 15:30 ET (нд, 22:30)

чвертьфінал 3, 19:00 ET (нд, 2:00)

чвертьфінал 4, 10:30 ET (нд, 5:30)

4 січня, неділя

Півфінал 1, 18:00 ET (1:00)

Півфінал 2, 21:30 ET (4:30)

5 січня, четвер

Матч за третє місце, 17:30 ET (пор, 0:30)

Фінал, 21:30 ET (пор, 4:30)

Раніше, Канада, США та Росія здобули впевнені перемоги.

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