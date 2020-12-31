Збірна Фінляндії знищила Словаччину. Результати матчів молодіжного чемпіонату світу

Джерело - Чемпіон.
У Канаді на молодіжному чемпіонаті світу 2021 року з хокею відбулися три матчі.
У групі А збірна Німеччини переграла Швейцарію, а Фінляндію розгромила Словаччину. У групі Б Росія в овертаймі здолала Швецію.
Зіграно три матчі:
Словаччина - Фінляндія 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)
Німеччина - Швейцарія 5:4 (3:0, 1:0, 1:4)
Росія - Швеція 4:3 ОВ (2:1, 0:1, 1:1, 1:0)
Розклад наступних матчів молодіжного чемпіонату світу з хокею (час в дужках київський):
31 грудня, четвер
Австрія - Чехія, 14:00 ET (21:00)
Фінляндія - Канада, 18:00 ET (1:00)
США - Швеція, 21:30 ET (4:30)
2 січня, субота
Чвертьфінал 1, 12:00 ET (нд, 19:00)
чвертьфінал 2, 15:30 ET (нд, 22:30)
чвертьфінал 3, 19:00 ET (нд, 2:00)
чвертьфінал 4, 10:30 ET (нд, 5:30)
4 січня, неділя
Півфінал 1, 18:00 ET (1:00)
Півфінал 2, 21:30 ET (4:30)
5 січня, четвер
Матч за третє місце, 17:30 ET (пор, 0:30)
Фінал, 21:30 ET (пор, 4:30)
Раніше, Канада, США та Росія здобули впевнені перемоги.