Джерело - Чемпіон.
У Канаді на молодіжному чемпіонаті світу 2021 року з хокею відбулися три матчі.
У групі А збірна Канади закинула аж 10 сухих шайб у ворота Швейцарії. У групі Б чехи зазнали нищівної поразки від США, а Росія впевнено переграла Австрію.
Зіграно три матчі:
США - Чехія 7:0 (0:0, 3:0, 4:0)
Канада - Швейцарія 10:0 (1:0, 4:0, 5:0)
Росія - Австрія 7:1 (4:0, 0:1, 3:0)
Розклад наступних матчів молодіжного чемпіонату світу з хокею (час в дужках київський):
30 грудня, неділя
Словаччина - Фінляндія, 14:00 ET (21:00)
Німеччина - Швейцарія, 18:00 ET (1:00)
Швеція - Росія, 21:30 ET (4:30)
31 грудня, четвер
Австрія - Чехія, 14:00 ET (21:00)
Фінляндія - Канада, 18:00 ET (1:00)
США - Швеція, 21:30 ET (4:30)
2 січня, субота
Чвертьфінал 1, 12:00 ET (нд, 19:00)
чвертьфінал 2, 15:30 ET (нд, 22:30)
чвертьфінал 3, 19:00 ET (нд, 2:00)
чвертьфінал 4, 10:30 ET (нд, 5:30)
4 січня, неділя
Півфінал 1, 18:00 ET (1:00)
Півфінал 2, 21:30 ET (4:30)
5 січня, четвер
Матч за третє місце, 17:30 ET (пор, 0:30)
Фінал, 21:30 ET (пор, 4:30)
Раніше, Швеція розгромила Австрію, Німеччина здолала Словаччину на молодіжному чемпіонаті світу.