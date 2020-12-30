З 25 грудня по 5 січня в Едмонтоні відбувається молодіжний чемпіонат світу з хокею

Джерело - Чемпіон.

У Канаді на молодіжному чемпіонаті світу 2021 року з хокею відбулися три матчі.

У групі А збірна Канади закинула аж 10 сухих шайб у ворота Швейцарії. У групі Б чехи зазнали нищівної поразки від США, а Росія впевнено переграла Австрію.

Зіграно три матчі:

США - Чехія 7:0 (0:0, 3:0, 4:0)

Канада - Швейцарія 10:0 (1:0, 4:0, 5:0)

Росія - Австрія 7:1 (4:0, 0:1, 3:0)

Розклад наступних матчів молодіжного чемпіонату світу з хокею (час в дужках київський):

30 грудня, неділя

Словаччина - Фінляндія, 14:00 ET (21:00)

Німеччина - Швейцарія, 18:00 ET (1:00)

Швеція - Росія, 21:30 ET (4:30)

31 грудня, четвер

Австрія - Чехія, 14:00 ET (21:00)

Фінляндія - Канада, 18:00 ET (1:00)

США - Швеція, 21:30 ET (4:30)

2 січня, субота

Чвертьфінал 1, 12:00 ET (нд, 19:00)

чвертьфінал 2, 15:30 ET (нд, 22:30)

чвертьфінал 3, 19:00 ET (нд, 2:00)

чвертьфінал 4, 10:30 ET (нд, 5:30)

4 січня, неділя

Півфінал 1, 18:00 ET (1:00)

Півфінал 2, 21:30 ET (4:30)

5 січня, четвер

Матч за третє місце, 17:30 ET (пор, 0:30)

Фінал, 21:30 ET (пор, 4:30)

Раніше, Швеція розгромила Австрію, Німеччина здолала Словаччину на молодіжному чемпіонаті світу.