Міжнародна федерація хокею скасувала 18 турнірів

Під скасування не потрапили лише чотири турніри

Джерело - IIHF.

Міжнародна федерація хокею (IIHF) скасувала через пандемію коронавірусу 18 турнірів, запланованих на сезон-2020/21.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Це рішення було прийнято на засіданні ради Міжнародної федерації хокею, який пройшов в середу. Міжнародна федерація скасувала всі турніри сезону-2020/21 в нижчих дивізіонах серед чоловіків, жінок і юніорських команд. Під скасування не потрапили лише чотири турніри: чемпіонат світу, молодіжний чемпіонат світу, жіночий чемпіонат світу і юніорський чемпіонат світу.

Нагадаємо, ЧС-2021 повинен відбутися з 21 травня по 6 червня в Латвії і Білорусії, молодіжний ЧС запланований до проведення з 25 грудня 2020 року по 5 січня 2021 року в Канаді. Жіночий ЧС відбудеться там же 7-17 квітня, а юніорський - 15-25 квітня в США.

Загальна кількість скасованих турнірів під егідою Міжнародної федерації хокею досягло 28.

Нагадаємо, Латвія заборонила в'їзд голові Федерації хокею Білорусі, який підозрюється у вбивстві.