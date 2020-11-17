Латвія заборонила в'їзд голові Федерації хокею Білорусі, який підозрюється у вбивстві

Рішення особисто приймав міністр закордонних справ Латвії

Джерело - Чемпіон.

Голові Федерації хокею Республіки Білорусь та голові наглядової ради мінського Динамо Дмитру Баскову заборонили в'їзд до Латвії.

Про це повідомляє Eurohockey.com.

Рішення про заборону на в'їзд функціонера особисто приймав міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевічс.

Відзначимо, що Басков підозрюється в причетності до резонансного вбивства опозиційного активіста Романа Бондаренка в Мінську.

12 листопада на Бондаренко напали прихильники президента Білорусі Олександра Лукашенка, а свідки назвали Баскова причетним до нападу.

Нагадаємо, Європарламент закликав відібрати у Білорусі чемпіонат світу з хокею.