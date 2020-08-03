Філадельфія обіграла Бостон, Коламбус переміг Торонто. Результати матчі НХЛ

Джерело - Чемпіон.

В ніч з 2 на 3 серпня в НХЛ продовжилися матчі кваліфікації плей-оф.

У плей-оф візьмуть участь не 16 команд, а 24. З цієї причини відбудеться попередній раунд, в якому суперники гратимуть до трьох перемог.

НХЛ

Попередній раунд плей-оф, 03 серпня

Нешвілл - Аризона 3:4 (1:3, 0:1, 2:0)

Торонто – Коламбус 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Ванкувер – Міннесота 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

НХЛ

регулярний чемпіонат

Бостон – Філадельфія 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)

Колорадо - Сент-Луїс 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)

Нагадаємо, Кароліна перемогла Рейнджерс у першому матчі плей-оф.