Кароліна перемогла Рейнджерс у першому матчі плей-оф

Кароліна вийшла вперед у серії із Нью-Йорк Рейнджерс

Джерело - Чемпіон.

НХЛ відновив чемпіонат одразу із плей-оф.

У плей-оф візьмуть участь не 16 команд, а 24. З цієї причини відбудеться попередній раунд, в якому суперники гратимуть до трьох перемог.

У першому матчі Кароліна обіграла Нью-Йорк Рейнджерс з рахунком 3:2.

НХЛ

Попередній раунд плей-оф, 01 серпня

Кароліна - Нью-Йорк Рейнджерс 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Шайби: 1:01 Слевін - 1 (Теравайнен, Ахо) - 1:0, 26:29 Ахо - 1 (Свечніков, Ватанен) - 2:0, 34:26 Зібанеджад - 1 (Ліндгрен, Крайдер - більш) - 2:1, 50:51 Нечас - 1 (Нідеррайтер, Слевін - мен) - 3:1, 58:05 Стал - 1 (Зібанеджад, Панарін) - 3:2

Нагадаємо, новий клуб НХЛ отримав назву та емблему.