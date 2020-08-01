Кароліна перемогла Рейнджерс у першому матчі плей-оф

Джерело - Чемпіон.
НХЛ відновив чемпіонат одразу із плей-оф.
У плей-оф візьмуть участь не 16 команд, а 24. З цієї причини відбудеться попередній раунд, в якому суперники гратимуть до трьох перемог.
У першому матчі Кароліна обіграла Нью-Йорк Рейнджерс з рахунком 3:2.
НХЛ
Попередній раунд плей-оф, 01 серпня
Кароліна - Нью-Йорк Рейнджерс 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Шайби: 1:01 Слевін - 1 (Теравайнен, Ахо) - 1:0, 26:29 Ахо - 1 (Свечніков, Ватанен) - 2:0, 34:26 Зібанеджад - 1 (Ліндгрен, Крайдер - більш) - 2:1, 50:51 Нечас - 1 (Нідеррайтер, Слевін - мен) - 3:1, 58:05 Стал - 1 (Зібанеджад, Панарін) - 3:2
Нагадаємо, новий клуб НХЛ отримав назву та емблему.