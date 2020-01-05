Визначився бронзовий призер чемпіонату світу U-20

Збірна Швеції стала бронзовим призером ЧС

Джерело - Чемпіон.

У Чехії завершився матч чемпіонату світу U-20 з хокею за бронзові нагороди, в якому зустрічалися Швеція U-20 та Фінляндія U-20.

У першому періоді фіни вийшли вперед, але вже через чотири хвилини шведи зрівняли рахунок. Та все ж на перерву команди пішли за переваги фінів. У другому періоді Швеція закинула дві шайби і на перерву йшли за своєї вже переваги. У третьому періоді закинутих шайб не було.

Чемпіонат світу U-20 з хокею

Матч за третє місце, 5 січня

Швеція U-20 - Фінляндія U-20 3:2 (1:2, 2:0, 0:0)

Раніше, Канада впевнено переграла Фінляндію.

Нагадаємо, Росія в овертаймі обіграла Швецію.