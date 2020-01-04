Канада розгромила Фінляндію та пробилась у фінал чемпіонату світу U-20

Джерело - Чемпіон.
Збірна Канади стала другим фіналістом молодіжного чемпіонату світу, який триває в Чехії.
Канадці впевнено розібралися зі збірної Фінляндії у півфіналі чемпіонату світу U-20. Матч завершився із рахунком 5:0
Чемпіонат світу (U-20)
1/2 фіналу, 04 січня
Канада – Фінляндія 5:0 (4:0, 1:0, 0:0)
Шайби: 1:0 - 01:48 Макмайкл (Дудас), 2:0 - 03:05 Лафреньєр (Фут+ Хейтон), 3:0 - 03:55 Драйсдейл (Лавуає + Байфілд), 4:0 - 14:49 Делландреа (Дудас + Макмайкл), 5:0 - 17:53 Лафреньєр (Еддісон + Хейтон - більш)
Нагадаємо, Росія в овертаймі обіграла Швецію.