Росія закинула переможну шайбу в овертаймі

Джерело - Чемпіон.

Збірна Росії стала першим фіналістом молодіжного чемпіонату світу, який триває в Чехії.

Росіяни в овертаймі здобули перемогу над Швецією. Мат завершився із рахунком 5:4 на користь Росії.

Чемпіонат світу (U-20)

1/2 фіналу, 04 січня

Швеція - Росія 4:5 ОТ (2:3, 1:0, 1:1, 0:1)

Шайби: : 0:1 – Сандін (Ґустафссон), 00:16. 1:1 – Морозов (Подкользін, Дорофєєв, - більш.), 03:04. 1:2 – Хованов (Александров, Денисенко, - більш.), 05:40. 1:3 – Соколов, 12:05. 2:3 – Фаґемо (Лундквіст, Сандін, - більш.), 14:54. 3:3 – Сандін (Фаґемо, Нассен, - більш.), 31:02. 4:3 - Лундквіст (Сандін, - більш.), 44:25. 4:4 - Соколов (Хованов), 48:35. 4:5 - Морозов (Подкользін, Воронков), 63:24

Раніше, визначилися півфінальні пари чемпіонату світу U-20.