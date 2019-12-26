Кременчук знищив Крижаних Вовків у 23 турі УХЛ

Лідер чемпіонату закинув 9 шайб у ворота гостей

Джерело - Чемпіон.

У матчі 23 туру регулярного чемпіонату УХЛ Кременчук здобув впевнену домашню перемогу над Крижаними Вовками.

Господарі вдома без проблем переграли Крижаних Вовків. У середині першого періоду Кременчук закинув три шайби. У другому періоді гості закинули шайбу престижу. Останні 5 хвилин періоду подарували аж 5 шайб у ворота гостей. Третій період вже ні нащо не впливав. Кременчук святкував впевнену перемогу.

УХЛ. Регулярний сезон

23 тур, 26 грудня

Кременчук - Крижані Вовки 9:1 (3:0, 5:1, 1:0)

Шайби: 1:0 - 10:03 Орлов, 2:0 - 11:09 Чердак, 3:0 - 11:22 Серанов, 3:1 - 24:23 Овчинніков, 4:1 - 29:31 Созонов, 5:1 - 35:37 Пукс, 6:1 - 37:20 Серанов, 7:1 - 38:29 Созонов, 8:1 - 39:32 Ворона, 9:1 - 40:47 Кісельов

Раніше, Донбас знищив Динамо.

Нагадаємо, Кременчук переграв Білий Барс.