Донбас знищив Динамо у 23 турі УХЛ

Харківській команді вдалося закинули шайбу престижу

Джерело - Чемпіон.

У матчі 23 туру регулярного чемпіонату УХЛ Донбас на виїзді впевнено переграв харківське Динамо.

На старті зустрічі команди обмінялися закинутими шайбами. А далі фаворит ще до перерви забезпечив собі комфортну перевагу у рахунку. У наступних двох періодах гравці Донбасу грали у власне задоволення, тренуючи важливі елементи гри, думаючи про наступні матчі.

УХЛ. Регулярний сезон

23 тур, 24 грудня

Динамо - Донбас 1:8 (1:4, 0:1, 0:3)

Шайби: 0:1 - 01:48 Бондаренко, 1:1 - 02:50 Геворкян, 1:2 - 07:56 Шишлянніков, 1:3 - 08:28 Ігнатенко, 1:4 - 15:07 Гончаров, 1:5 - 29:41 Большаков, 1:6 - 45:53 Шишлянніков, 1:7 - 48:05 Коренчук, 1:8 - 54:31 Карамнов, 1:9 - 57:28 Костіков

Раніше, Донбас впевнено переграв Дніпро у 22 турі УХЛ.

Нагадаємо, Кременчук переграв Білий Барс.