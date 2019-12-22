Кременчук переграв Білий Барс у 22 турі УХЛ

Господарі без проблем святкували перемогу

Джерело - Чемпіон.

У 22 турі регулярного чемпіонату УХЛ Кременчук вдома впевнено переміг Білий Барс.

Господарі вже у першому періоді забезпечили собі перевагу у рахунку у три шайби. Гості у другому періоді зуміли закинути шайбу престижу.

УХЛ. Регулярний сезон

22 тур, 22 грудня

Кременчук - Білий Барс 5:1 (3:0, 2:1, 0:0)

Шайби: 1:0 - 02:49 Олійник, 2:0 - 17:09 Орлов, 3:0 - 17:52 Ворона, 4:0 - 20:13 Кісельов, 5:0 - 21:16 Серанов, 5:1 - 33:00 Ружников

Раніше, Донбас знищив Крижаних Вовків.

Нагадаємо, Донбас дозаявив на сезон УХЛ трьох гравців.