Міжнародна федерація хокею не бажає із Росії переносити чемпіонати світу

Фазель проти перенесення ЧС

Незважаючи на рішення виконавчого комітету Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA), перенесення чоловічого, жіночого та молодіжного чемпіонатів світу з хокею з Росії неможливе.

Про це керівник Міжнародної федерації хокею Рене Фазель заявив в інтерв'ю РІА Новини.

"Неможливо перенести чемпіонат світу з хокею з Росії ми будемо дотримуватися нашого рішення, ухваленого раніше. Це стосується і молодіжної першості світу, і жіночого. Наше бажання - провести ці турніри в Росії", - сказав Фазель.

Раніше, президент WADA засудив обманні дії Росії.

Нагадаємо, всесвітнє антидопінгове агентство прийняло рішення про відсторонення Росії від великих міжнародних змагань на 4 роки.