Білий Барс сенсаційно переміг Донбас, Кременчук знищив Динамо у регулярному чемпіонаті

Джерело - Чемпіон.
В Українській хокейній лізі у черговому матчі регулярного чемпіонату Кременчук впевнено переміг харківське Динамо, а Донбас програв в овертаймі.
Кременчук здобув прогнозовану перемогу над Динамо. А от Донбас зазнав поразки в овертаймі від Білого Барсу.
Чемпіонат України, УХЛ
14 тур, 2 листопада
Кременчук - Динамо 10:0 (1:0, 5:0, 4:0)
Білий Барс - Донбас 2:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)
Раніше, Донбас здолав Дніпро у регулярному чемпіонаті.
Нагадаємо, капітан Дніпра відновився після травми.