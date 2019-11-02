Білий Барс сенсаційно переміг Донбас, Кременчук знищив Динамо у регулярному чемпіонаті

Донбас програв в овертаймі

Джерело - Чемпіон.

В Українській хокейній лізі у черговому матчі регулярного чемпіонату Кременчук впевнено переміг харківське Динамо, а Донбас програв в овертаймі.

Кременчук здобув прогнозовану перемогу над Динамо. А от Донбас зазнав поразки в овертаймі від Білого Барсу.

Чемпіонат України, УХЛ

14 тур, 2 листопада

Кременчук - Динамо 10:0 (1:0, 5:0, 4:0)

Білий Барс - Донбас 2:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

Раніше, Донбас здолав Дніпро у регулярному чемпіонаті.

Нагадаємо, капітан Дніпра відновився після травми.