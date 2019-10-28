Капітан Дніпра відновився після травми

Жвачкін працює в основній групі

Джерело - Чемпіон.

Форвард і капітан ХК Дніпро Андрій Жвачкін відновився після травми і приступив до тренувального процесу у складі команди.

Про це повідомляє прес-служба клубу в Instagram.

25-річний нападник підписав контракт з Дніпром напередодні сезону 2018/19, провів 50 матчів і набрав 32 (14+28) очки при показнику корисності +13.

Через травму хокеїст не з'являвся на льоду в офіційних іграх сезону 2019/20, однак тепер готовий допомогти команді Дмитра Підгурського у майбутніх матчах.

Нагадаємо, що свій наступний матч Дніпро проведе завтра, 29 жовтня, проти Донбасу. Початок зустрічі о 19:00, пряма трансляція поєдинку - на телеканалі XSPORT.

Нагадаємо, Білий Барс підписав нападника збірної України.

Раніше, Донбас розгромив Білий Барс у регулярному чемпіонаті.