Капітан Дніпра відновився після травми

Джерело - Чемпіон.
Форвард і капітан ХК Дніпро Андрій Жвачкін відновився після травми і приступив до тренувального процесу у складі команди.
Про це повідомляє прес-служба клубу в Instagram.
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Как сообщает руководство нашей команды, форвард и капитан Андрей Жвачкин @47andrey_andrey47 восстановился после травмы и приступил к тренировочному процессу в составе команды. 25-летний нападающий подписал контракт с "Днепром" накануне сезона 2018/19, провёл 50 матчей и набрал 32 (14+28) очка при показателе полезности +13. Из-за травмы хоккеист не появлялся на льду в официальных играх сезона 2019/20, однако теперь готов помочь команде Дмитрия Пидгурского в будущих матчах. Напомним, что свой следующий матч "Днепр" проведёт завтра, 29 октября, против "Донбасса". Начало встречи в 19:00, прямая трансляция поединка – на телеканале XSPORT.
25-річний нападник підписав контракт з Дніпром напередодні сезону 2018/19, провів 50 матчів і набрав 32 (14+28) очки при показнику корисності +13.
Через травму хокеїст не з'являвся на льоду в офіційних іграх сезону 2019/20, однак тепер готовий допомогти команді Дмитра Підгурського у майбутніх матчах.
Нагадаємо, що свій наступний матч Дніпро проведе завтра, 29 жовтня, проти Донбасу. Початок зустрічі о 19:00, пряма трансляція поєдинку - на телеканалі XSPORT.
Нагадаємо, Білий Барс підписав нападника збірної України.
Раніше, Донбас розгромив Білий Барс у регулярному чемпіонаті.