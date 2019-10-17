Російський нападник клубу НХЛ дискваліфікований за вживання допінгу

Російський нападник Вегаса Валентин Зиков дискваліфікований на 20 матчів НХЛ за застосування заборонених речовин.

Про це повідомила прес-служба клубу.

Варто відзначити, що по закінченню терміну дискваліфікації Зиков не отримає зарплату за цей період.

"Ми отримали повідомлення про те, що Валентин порушив правила програми. Ми стежимо за всім раціоном своїх спортсменів на протязі сезону. Валентин усвідомлено вживав заборонену речовину без узгодження з компетентними в цьому питанні співробітниками клубу. Ми підтримуємо програму і поважаємо рішення у даній справі". - зазначається на сайті клубу.