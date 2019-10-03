Помер президент Сассуоло Джорджіо Скуінці

При його правлінні клуб пройшов шлях з четвертого дивізіону Італії в Серію А.

Джерело - Чемпіон.

Президент італійського клубу Сассуоло Джорджіо Скуінці помер у віці 76 років.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Скуінці був бізнесменом і громадським меценатом, керував хімічною компанією Mapei і деякий час очолював об'єднання підприємців хімічної промисловості Federchimica.

Нагадаємо, що Скуінці придбав Сассуоло у 2002 році. За ці роки клуб зробив справжній прорив, піднявшись з четвертої по силі лізі Італії в Серію А. Крім того, померлий президент Сассуоло ніколи не приховував, що був уболівальником Мілана.

У попередньому турі Аталанта Маліновського розгромила Сассуоло у Серії А